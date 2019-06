Calciomercato Milan, l’agente di Lovren è in Italia

Il Milan ha necessità di rinforzare l’intera rosa, e uno dei reparti interessati sarà certamente la difesa. Attualmente i centrali a disposizione sono appena due, ovvero Musacchio e Romagnoli. Considerando l’infortunio di Caldara che non sarà pronto a inizio stagione.

Da diversi giorni il nome di Dejan Lovren viene accostato al Milan. Si tratta di un difensore esperto, 29enne del Liverpool, ma che in questa stagione ha giocato con il contagocce. Il club campione d’Europa, valuterebbe il cartellino del difensore bosniaco addirittura 25 milioni di sterline, vale a dire circa 28 milioni di euro.

Una cifra altissima, per un giocatore che in questa stagione appena conclusa ha collezionato solo 18 presenze, e un minutaggio totale molto basso (1.261 minuti totali, ovvero una media di 70 minuti giocati per partita nelle 18 presenze accumulate).

Milan-Lovren, continuano i contatti



Secondo la stampa inglese sono in corso contatti per portare Lovren al Milan: il 29enne difensore centrale croato è intenzionato a lasciare i Reds.

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti da Casa Milan

i rossoneri si sarebbero fatti avanti con l’agente del calciatore, che avrebbe già parlato con i dirigenti di via Aldo Rossi ieri mattina a Milano. Il Liverpool, come detto, chiede almeno 28 milioni di euro per Lovren, il cui contratto con i Red scade nel 2021.

Nella giornata di ieri il quotidiano Tuttosport, la valutazione di Lovren si aggira sui 20 milioni di euro. Una cifra trattabile, data la volontà del calciatore di lasciare Liverpool dopo cinque anni con addosso la maglia dei Reds.

