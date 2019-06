Calciomercato Milan, nuovi aggiornamenti da Sky Sport per Kostas Manolas: il difensore vuole lasciare la Roma, ma Fonseca ha provato a convincerlo

Oggi è stato il giorno delle ufficialità: Paolo Maldini è stato promosso a direttore tecnico dopo il ritorno in rossonero la scorsa estate, mentre Zvonimir Boban nominato Chief Football Officer dopo l’esperienza da vice-segretario della FIFA.

La dirigenza è quasi pronta, manca l’annuncio di direttore sportivo (sempre più probabile l’arrivo di Massara) e Marco Giampaolo, ormai certo di essere il prossimo allenatore. Ovviamente proseguono le indiscrezioni dai media. Da Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha riferito aggiornamenti su Kostas Manolas. Il difensore centrale greco è stato accostato al Milan nei giorni scorsi, e sarebbe il rinforzo ideale per far fare il salto di qualità al reparto.

Manolas-Roma, aggiornamenti da Sky



Manolas è uno dei difensori centrali più ricercati del momento, soprattutto dai club italiani. In particolare da registrare l’interesse, oltre che del Milan, anche di Napoli e Juventus. La Roma ha fatto sapere che Manolas potrebbe essere ceduto solo pagando la clausola, che è fissata a 36 milioni di euro.

In tal senso, riporta Di Marzio, il Napoli avrebbe proposto Diawara come contropartita tecnica, ma i giallorossi vorrebbero Mertens. I giallorossi potrebbe anche accettare contropartite tecniche, ma chiaramente le richieste non saranno facili da soddisfare.

Intanto oggi l’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha chiamato Manolas per provare a convincerlo a restare. Vedremo se il giocatore si farà convincere o resterà della propria idea, ovvero cambiare squadra.

Sempre nella giornata odierna, il presidente James Pallotta, ha riferito che nel corso dell’estate giallorossa ci saranno cessioni inevitabili. Il difensore già due estati fa aveva lasciato Roma per lo Zenit San Pietroburgo, salvo poi fare retromarcia dopo pochi giorni. Adesso il Milan ha messo gli occhi su di lui, anche perché è molto apprezzato dal futuro d.s. rossonero Massara. Questa apertura di Pallotta potrebbe essere la chiave giusta, ma attenzione alla concorrenza.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

