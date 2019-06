Un successo che non può non rendere ottimista la squadra del c.t. Tite e l’intero popolo brasiliano, che sogna di dimenticare il Mondiale casalingo del 2014 e tornare ad un successo interno nella nota competizione sudamericana. Protagonista del match d’esordio è stato Philippe Coutinho, autore di una doppietta decisiva. Nel finale ha chiuso i conti Everton Soares, vecchio obiettivo di mercato del Milan e dell’ormai ex dirigente Leonardo.

Neanche un minuto in campo per la stella rossonera Lucas Paquetà, unico rappresentante del Milan nella Nazionale brasiliana attuale. L’ex talento del Flamengo è rimasto in panchina per tutto l’arco dei novanta minuti, visto che Tite gli ha preferito dal 1′ minuto in campo il velocissimo David Neres, attaccante esterno dell’Ajax. A gara in corso il Brasile ha preferito puntare su Willian, Gabriel Jesus e lo stesso Everton piuttosto che gettare nella mischia il classe ’97 del Milan. Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it