News Milan: adesso è ufficiale la rescissione consensuale di Marco Giampaolo dalla Sampdoria.

Marco Giampaolo al Milan, ormai manca davvero poco. In questi minuti il tecnico si è ufficialmente liberato dal contratto con la Sampdoria: la società blucerchiata, tramite un comunicato sul proprio sito, ha annunciato la risoluzione consensuale.

Ecco di seguito l’annuncio:

“Il presidente Massimo Ferrero e Marco Giampaolo comunicano che sono stati completati tutti i passaggi per la risoluzione consensuale del contratto che legava l’allenatore all’U.C. Sampdoria fino al ‪30 giugno 2020‬”.

L’accordo coi rossoneri è praticamente fatto, in giornata potrebbe già arrivare l’annuncio. Il Milan ha deciso di ripartire da lui, capace di dare un’identità alle sue squadre e soprattutto di valorizzare i giovani, ciò di cui ha bisogno ad oggi il club di via Aldo Rossi. In tre anni alla Sampdoria ha fatto un lavoro eccellente, sotto ogni punto di vista. Aspettava da tempo la chiamata da parte di una grande e adesso finalmente è arrivata. L’ha colta al volo e non vuole sprecarla.

Nel comunicato apparso poco fa Giampaolo ha voluto ringraziare il presidente Massimo Ferrero e la città di Genova: “Ringrazio il presidente Ferrero e tutta la Samp per tre stagioni indelebili. Sono stato bene a Genova e siamo stati bene insieme. Il mio grazie a tutti i dirigenti, i collaboratori, i dipendenti del club e ai calciatori che hanno condiviso con me questo percorso costruito sul lavoro e sulla dedizione. Resterete nel mio cuore come tutti i tifosi blucerchiati“.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it