Milan News: ecco lo staff di Marco Giampaolo

Il Milan ha già da tempo l’accordo con il nuovo allenatore, che presto sarà ufficialmente annunciato. Stiamo ovviamente parlando di Marco Giampaolo, liberatosi nella giornata di ieri dal contratto con la Sampdoria.

Oggi i colleghi de La Gazzetta dello Sport riportano alcune indiscrezioni relative allo staff che Giampaolo porterà al Milan. Il suo vice sarà Francesco Conti, già vice di Del Neri all’epoca della cavalcata Champions della Samp nel 2009/2010. Il collaboratore tattico sarà Fabio Micarelli, mentre Salvatore Foti (classe 1988, ex calciatore) sarà specializzato nell’analisi dei dati GPS (training load analist). Il ruolo certamente con maggiori responsabilità sarà quello del preparatore atletico, ovvero Stefano Rapetti. Lunga esperienza in passato al Manchester United e all’Inter (ai tempi del Triplete) con José Mourinho. Gli altri membri dello staff saranno annunciati nei prossimi giorni.

Spesso, prima ancora degli allenatori, vengono messi in discussione proprio i preparatori atletici. Due stagioni fa, alla seconda stagione di Vincenzo Montella al Milan (la prima dell’era cinese), il tecnico licenziò il proprio collaboratore. Speriamo che Stefano Rapetti possa essere l’uomo giusto per il Milan, come ovviamente Marco Giampaolo. I rossoneri necessitano di un nuovo corso, vincente e ben più tranquillo dei precedenti.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

