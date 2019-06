Calciomercato Milan: l’intermediario di Laborde commenta l’interesse dei rossoneri.

Oggi inizia l’Europeo Under 21 e l’Italia, squadra ospitante, farà il suo debutto questa sera contro la Spagna. Convocato anche Patrick Cutrone, che spera in una maglia da titolare. Per lui è un torneo molto importante, al termine del quale dovrà decidere il suo futuro.

Si parla spesso di un suo possibile addio, magari utilizzato come pedina di scambio. Frederic Massara avrebbe già pronto il nome del sostituto: Gaetan Laborde, attaccante in forza al Montepellier, autore di un’ottima stagione con 13 reti. I colleghi di ‘Calciomercato.com’ hanno contattato Francesco Miniero, intermediario per l’Italia del calciatore francese, proprio per commentare queste voci su un presunto interesse del Milan.

Laborde, l’intermediario: “Pronto per l’Italia”

Per il procuratore, l’interesse di squadre importanti come quella rossonera è inevitabile: “È normale che sia così, ha disputato una grande stagione e per questo motivo sono diversi i club che in questo momento stanno iniziando a muoversi. Col Milan non c’è ancora niente di concreto, ma siamo in pieno mercato e mi aspetto telefonate dai migliori club, non solo dal Milan, che sarebbe una meta sicuramente gradita”.

Gli viene chiesto se secondo lui Laborde è pronto per un campionato difficile come la nostra Serie A: “Lo seguo già dalla scorsa stagione e posso dire che parliamo di un calciatore ormai maturo, uno che non ha bisogno di tempi di adattamento. È pronto a calarsi nella realtà italiana, un’eventualità che a lui piacerebbe molto”.

Miniero racconta le caratteristiche di questo interessante attaccante: “Laborde è un calciatore duttile, uno che sul fronte offensivo può essere utilizzato in diversi ruoli, anche da esterno alto. Se invece devo pensare al suo ruolo ideale, credo sia in appoggio ad un altro centravanti, agendo da seconda punta in un attacco a due. Lui è un mancino, ma utilizza bene anche il destro e sa farsi valere nel gioco aereo”.

