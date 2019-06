Calciomercato Milan: Riso ha visto ancora Carnevali, si continua a parlare di Sensi in rossonero.

Il Milan ha piazzato il primo colpo di calciomercato con Rade Krunic, un giocatore interessante che va a ripopolare il reparto del centrocampo. Ma non sarà l’unico. Continua il pressing per Stefano Sensi del Sassuolo.

Nella scorsa settimana Giuseppe Riso, agente del calciatore, ha visto Paolo Maldini a Casa Milan per discuterne. In grande crescita nell’ultimo anno, per la società di via Aldo Rossi è il rinforzo giusto per le richieste di Marco Giampaolo. Sensi ha il contratto in scadenza a giugno 2020 e può liberarsi ad un prezzo relativamente basso. Piace molto anche alla Juventus di Maurizio Sarri, ma il Milan è in vantaggio grazie ai fitti contatti avuti con il Sassuolo nel corso di questi mesi. Leonardo aveva praticamente chiuso, poi il suo addio ha rallentato l’operazione. Ma il discorso è ancora aperto e l’affare è concreto.

Sensi-Milan, la trattativa continua

Stando a quanto scrive Nicolò Schira, giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’, oggi l’agente Riso ha visto ancora Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo. I due si erano già incontrati la scorsa settimana: il procuratore aveva chiesto ai neroverdi di fissare il prezzo per l’uscita di Sensi. Oggi si sono rivisti e hanno continuato a dialogare per il passaggio del centrocampista al Milan. Nel frattempo Maldini continua il pressing, che va avanti ormai da molto tempo. Giampaolo ha già detto sì all’operazione, e in effetti il giocatore nativo di Urbino si sposa perfettamente con le caratteristiche richieste dal nuovo allenatore. Ha tecnica, gioca praticamente in tutti i ruoli: nasce regista di centrocampo, ma con Roberto De Zerbi si è specializzato da mezzala e ha fatto anche il trequartista a volte. Un giocatore completo, dinamico, con un’ottima visione di gioco e abile anche negli inserimenti. Il Sassuolo potrebbe liberarlo per 15 milioni, una cifra davvero bassa per lui, che anche anagraficamente sposa il progetto portato avanti da Ivan Gazidis.

Stessa spiaggia, stesso mare e un affare all’orizzonte: domenica di relax a Forte dei Marmi per Beppe Riso e Giovanni Carnevali (Ad #Sassuolo). Tra un bagno e l’altro i due continuano a dialogare per il passaggio di Stefano #Sensi al #Milan. Con #Maldini in pressing da tempo… — Nicolò Schira (@NicoSchira) 16 giugno 2019

