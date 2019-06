Stasera si apre l’Europeo Under-21. Esordio per l’Italia, a Bologna, contro la Spagna. Ecco le probabili formazioni

Stasera l’Italia Under-21 farà l’esordio nell’Europeo di categoria contro la Spagna. Si giocherà davanti ad uno stadio, il Dall’Ara di Bologna, tutto esaurito.

La carica dei tifosi italiani dovrà accompagnare la squadra alla vittoria: 26.580 i tagliandi staccati, tanto da far registrare il sold-out.

Gli azzurrini sono carichi per la sfida, e l’allenatore Gigi Di Biagio ha già in testa la formazione. Ecco quale potrebbe essere l’11 azzurro e quello delle giovani Furie Rosse. Nessun giocatore del Milan sarà titolare. Esclusa l’assenza di Davide Calabria per infortunio, solo panchina per Patrick Cutrone.

Europeo Under 21, Italia-Spagna: probabili formazioni e dove vederla in tv

ITALIA (4-3-3): Meret; Calabresi, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Mandragora, Pellegrini; Zaniolo, Kean, Chiesa.

All. Di Biagio.

SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Aguirregaribia, Vallejo, Meré, Martin; Merino, Fabian Ruiz; Soler, Ceballos, Oyarzabal; Borja Mayoral.

All. De La Fuentes.

Il calcio d’inizio di Italia-Spagna è previsto alle ore 21:00. Il match sarà visibile in chiaro su Rai 1 (in HD canale 501 del digitale terrestre, o canale 5001 dalla piattaforma digitale Sky tramite la Digital Key). In streaming sul sito della Rai o sull’app “Rai Play”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

