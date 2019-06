Calciomercato Milan: Everton Soares incanta con il Brasile. Ma i rossoneri, senza Leonardo e con Giampaolo, non sembrano più interessati

La posizione del Milan in merito ad alcune operazioni di calciomercato, nel giro di poche settimane, è radicalmente cambiata. Ed è chiaro il motivo: sono cambiati i dirigenti.

Prima a gestire il mercato era Leonardo, che però si è dimesso per tornare al PSG. Adesso toccherà a Frederic Massara prendere il ruolo di direttore sportivo, insieme a Paolo Maldini direttore tecnico, proveranno a portare giocatori funzionali alle idee di Marco Giampaolo.

E tra queste idee, non ci sarebbe quella di utilizzare gli esterni offensivi in quanto il modulo prediletto dal mister è il 4-3-1-2. Lo stesso Jesus Suso rischia di esser tagliato fuori, anche se al momento l’idea del Milan sarebbe quella di tenerlo, visto che pare le offerte latitino.

Milan, Everton Soares non è la priorità

Il Brasile supera 3-0 la Bolivia 🇧🇷🇧🇴

Il nome di Everton Soares nel corso degli scorsi mesi era stato accostato al Milan con insistenza. Anche e soprattutto per i contatti di Leonardo con molti club brasiliani. Si parlava di una richiesta del Grêmio di circa 50 milioni di euro, in virtù di una clausola rescissoria addirittura fissata a 80 milioni.

L’addio di Leonardo, i cambi dirigenziali e dunque l’arrivo ormai prossimo all’ufficialità di Marco Giampaolo, hanno portato il Milan a evitare di considerare gli esterni d’attacco una priorità da reperire sul mercato. Lo confermano anche i colleghi di calciomercato.com.

Everton Soares è micidiale da esterno nel 4-3-3, ma sarebbe un’incognita se portato a giocare da seconda punta al fianco di un centravanti puro come Piatek. Si tratta di un giocatore giovanissimo e dalle potenzialità enormi, ma ad oggi il Milan non può permettersi altri rischi. Ha bisogno di certezze.

Ciononostante sappiamo quanto sia forte Everton Soares, lo dimostra anche l’ultimo (il primo ufficiale in carriera), straordinario gol, siglato all’esordio in Copa America con il suo Brasile. Come si vede, nell’azione del gol Everton parte proprio da esterno sinistro puro, rientra sul destro e scarica un tiro potente e preciso verso la porta che non lascia scampo al portiere, avversario fissando il punteggio sul definitivo 3-0 per i verdeoro.

