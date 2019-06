MILAN NEWS – Il vento di rivoluzione in casa Milan non smette di soffiare in questi giorni, anche dopo la conferma di Paolo Maldini e il ritorno in veste di manager di Zvonimir Boban.

Il club rossonero è pronto a compiere altre variazioni all’interno dell’organigramma sia dirigenziale che tecnico. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport il prossimo elemento a fare le valigie sarà Mario Beretta, attuale responsabile del Settore Giovanile. L’ex tecnico milanese un anno e mezzo fa era stato chiamato a sostituire Filippo Galli come coordinatore del vivaio, ma il suo mandato è giunto già al termine, si dice per decisione dello stesso Beretta.

Domani andrà in scena l’incontro risolutore tra Beretta e Maldini nella sede rossonera, che dovrebbe sancire senza sorprese o patemi d’animo l’addio del dirigente, evidentemente poco attratto dalla nuova politica societaria. Al suo posto dovrebbe arrivare Angelo Carbone, ex centrocampista del Milan e già all’interno del club nel ruolo di osservatore. Al suo fianco Angelo Castellazzi, collaboratore tecnico che ha lavorato nelle giovanili rossonere tra il 2003 ed il 2009.

Cambierà anche la guida tecnica del Milan Femminile: la coach Carolina Morace ha già rassegnato le proprie dimissioni al termine del campionato scorso e sarà sostituita da Maurizio Ganz, vicinissimo a firmare con la sua ex squadra in un ambito molto particolare. Infine non subirà variazioni la panchina della Primavera Milan, che ripartirà dalla seconda divisione giovanile sempre sotto l’egida di Federico Giunti.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

