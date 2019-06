News Milan: Willy Sagnol ha attaccato duramente Leonardo.

Leonardo riparte dal Paris Saint–Germain. Un altro ritorno, dopo quello al Milan dello scorso anno e durato soltanto dieci mesi. A inizio giugno ha rassegnato le sue dimissioni per divergenze di vedute con Ivan Gazidis.

Il bilancio su questa sua quarta esperienza rossonera è molto equilibrato. Ha fatto degli errori, ma ha portato giocatori importanti come Lucas Paquetà e Krzysztof Piatek. Si è spesso parlato di lui per rapporti tesi un po’ con tutti, da Gennaro Gattuso all’amministratore delegato. Ha preferito levare le tende e tornare al PSG, dove avrà tutta la disponibilità economica di cui ha bisogno per fare mercato. E infatti ha già piazzato il primo colpo: Matthijs de Ligt, strappato al Barcellona.

Willy Sagnol, ex calciatore del Bayern Monaco, oggi opinionista di ‘RMC’, ha commentato duramente il suo rientro a Parigi: “Leonardo ha fatto buone cose, come comprare Verratti. Ma bisogna giudicare tutto quello che ha fatto. Al Milan ha speso 200 milioni e non si è nemmeno qualificato per la Champions League, e si sono ritrovati nei guai con il fair play finanziario. Ha sempre speso tanto e non ha ottenuto i risultati attesi“. Il non ingresso del Milan in Champions non è soltanto colpa sua, ma è chiaro che qualche errore l’ha fatto.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it