Calciomercato Milan: Conti piace ad una squadra in Premier League, ma per la società rossonera è incedibile.

Oggi a Casa Milan c’è stato un importante incontro con Mario Giuffredi, agente di Jordan Veretout e Mario Rui, due obiettivi rossoneri. Ma non solo; il noto procuratore cura anche gli interessi di Andrea Conti.

Dopo una prima stagione disastrosa a causa dei tanti infortuni, quest’anno l’ex Atalanta ha trovato un po’ più di continuità, ma non ha ancora fatto vedere le sue qualità. Gennaro Gattuso ha dato molto spazio a Davide Calabria, che in effetti ad oggi è il terzino che dà più garanzie sotto ogni aspetto. Conti ha bisogno di mettere altra benzina nelle gambe e di ritrovare la fiducia giusta. Probabilmente anche di un modulo più adatto alle sue caratteristiche, visto che ha sempre dato il meglio da esterno a tutta fascia.

Un sistema di gioco che non ritroverà con Marco Giampaolo, che invece punterà ancora sullo schieramento a quattro. Ma nonostante questo, il Milan ha tutta l’intenzione di confermarlo. Stando a quanto scrive Nicolò Schira, giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’, ci sarebbe stato un interessamento per lui dalla Premier League. Sconosciuto il nome della squadra. I rossoneri non ne hanno avuto sapere e hanno ribadito anche oggi all’agente l’incedibilità di Conti. Piace molto al nuovo allenatore rossonero.

Per Andrea #Conti c’era un interessamento da un club di Premier League, ma il #Milan ha ribadito l’incedibilità del ragazzo. I rossoneri puntano forte sul terzino classe 1994, che piace tanto anche a #Giampaolo. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) 17 giugno 2019

