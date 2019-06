Calciomercato Milan, vertice con i rappresentati di Olmo: le ultime news.

Milan molto attivo sul calciomercato. Chiuso l’acquisto di Rane Krunic, la società sta effettuando incontri e sondaggi per altri potenziali rinforzi. Oggi, ad esempio, in sede ci sarà un summit per Mario Rui e Jordan Veretout.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

La scorsa settimana la dirigenza ha avuto un colloquio anche con i rappresentati di Dani Olmo, talento classe 1998 che milita in Croazia nella Dinamo Zagabria. A rivelarlo è Nicolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport. Lo spagnolo piace molto ed è stato seguito più volte dagli osservatori del Milan durante l’ultima stagione.

In effetti, il nome di Olmo viene accostato al Diavolo da diversi mesi ormai. Il capo-scout Geoffrey Moncada e i suoi collaboratori hanno avuto modo di visionarlo in diverse occasioni. Il 21enne originario di Terrassa è cresciuto nel settore giovanile del Barcellona. Nel luglio 2014 il trasferimento in Croazia nella Dinamo Zagabria, dove col tempo è maturato e si è guadagnato un posto da titolare. Nell’ultima stagione 12 gol e 9 assist in 44 partite disputate. Dani predilige agire come trequartista, il suo ruolo naturale, ma eventualmente può giocare pure da esterno offensivo. Sui 20-25 milioni di euro la valutazione del cartellino. Non pochi.

Venerdì scorso il #Milan ha incontrato i rappresentanti di Dani #Olmo. Il gioiellino classe 1998 della Dinamo Zagabria piace molto (lo hanno seguito diverse volte durante la stagione). #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) 17 giugno 2019

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it