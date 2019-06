CALCIOMERCATO MILAN – Grande esordio ieri della Nazionale italiana Under-21 durante l’Europeo di categoria, con la vittoria 3-1 sulla Spagna.

Tra i migliori in campo, oltre al mattatore Federico Chiesa, ha fatto vedere grandi cose Lorenzo Pellegrini, centrocampista classe 1996 di proprietà Roma, che si è guadagnato e poi ha trasformato un importante calcio di rigore.

Calciomercato Milan, Lorenzo Pellegrini resta nel mirino rossonero

Pellegrini gioca in giallorosso già da due stagioni, quando la Roma lo riscattò dal Sassuolo pagandolo ben 10 milioni di euro dopo l’esperienza positiva in maglia neroverde. Un calciatore che è sempre piaciuto al Milan: l’ex tecnico rossonero Vincenzo Montella lo avrebbe voluto con sé già nel 2017 dopo averlo allenato nel settore giovanile della Roma ed il suo nome è successivamente spesso stato accostato alle cronache del mercato milanista.

Da giorni si è tornato a parlare di Pellegrini come rinforzo ideale per il nuovo Milan di Marco Giampaolo: sa giocare sia da mezzala che da regista difensivo, mentre nell’ultima stagione in giallorosso ha pure fatto molto bene in una posizione più avanzata dietro alle punte. Insomma un calciatore universale e giovane, per caratteristiche perfetto per il Milan che verrà e che Paolo Maldini sta provando a costruire.

Secondo Sky Sport il Milan punterà forte su Pellegrini e potrà avvalersi anche di una clausola rescissoria importante, da ben 30 milioni di euro. La Roma stessa deve forzatamente fare cassa per evitare sanzioni per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario e non è escluso che il numero 7 azzurro possa essere l’indiziato principale per tale strategia economica. Milan dunque decisamente interessato, che potrebbe anche avvalersi dell’aiuto di Ricky Massara: il prossimo direttore sportivo rossonero viene proprio dalla Roma e conosce molto bene strategie e magagne del club di Trigoria.

