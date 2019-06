CALCIOMERCATO MILAN – Giornate di incontri preliminari e di novità in Casa Milan in vista della prossima sessione di calciomercato estivo.

I rossoneri, prima di attuare assalti o strategie concrete, vogliono interfacciarsi con i procuratori ed i manager dei calciatori che appaiono sulla possibile lista della spesa. In tal senso da pochi minuti è iniziato un incontro importante già preannunciato stamattina con la dirigenza del Milan presente.

Calciomercato Milan, l’agente di Mario Rui e Veretout in sede

Poco fa, come riportato da Luca Cilli inviato di Sportitalia, Mario Giuffredi è giunto nella sede di via Aldo Rossi. Il noto procuratore è stato invitato da Paolo Maldini, ormai vero e proprio fulcro societario e manageriale del club rossonero, per discutere di alcuni assistiti che intrigano il Milan in sede di calciomercato.

In particolare si parlerà di Mario Rui, terzino portoghese del Napoli, e di Jordan Veretout, regista della Fiorentina. Due calciatori sui quali il Milan si è mosso già da tempo e che oggi potrebbe provare a ‘bloccare’ anticipando la concorrenza e trovando un principio di accordo con l’agente Giuffredi. Per Mario Rui la strada appare spianata, perché il difensore vuole lasciare Napoli e ambirebbe a lavorare di nuovo con mister Giampaolo. Più dura arrivare al calciatore francese dei viola, visto che è finito nel mirino anche di Napoli, Roma e Paris Saint Germain.

Il procuratore Mario Giuffredi è arrivato a Casa Milan. Appuntamento con Paolo Maldini per discutere di Veretout e Mario Rui, due suoi assistiti che interessano ai rossoneri @tvdellosport #Sportitaliamercato #Sportitalia pic.twitter.com/HXaz507KIR — Luca Cilli (@Luca_Cilli) 17 giugno 2019

