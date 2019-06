MILAN NEWS – L’Under 21 azzurra di mister Luigi Di Biagio ha regalato una grande gioia ai propri tifosi in quel di Bologna nell’esordio della fase a gironi dell’Europeo.

Il 3-1 sulla Spagna è un risultato fondamentale, perché ottenuto contro una rivale diretta per il titolo continentale, e anche storico visto che gli azzurrini non battevano gli spagnoli dal 2006. Un successo al quale non ha partecipato direttamente Davide Calabria, terzino del Milan e capitano della Under-21 italiana che ha dovuto dare forfait per colpa dell’infortunio al perone.

Il difensore rossonero ha però esultato giustamente per la vittoria sulla Spagna ed elogiato i suoi compagni di Nazionale, tra cui anche il milanista Patrick Cutrone, per aver iniziato col piede giusto l’avventura europea ed aver indirizzato il cammino in discesa.

Questo il messaggio su Instagram di Calabria: “ Il modo migliore per iniziare l’Europeo: una grande vittoria davanti ad una cornice di pubblico emozionante! Bravissimi ragazzi!”.

