News Milan, Donnarumma tra gli sportivi italiani più pagati.

Gianluigi Donnarumma è tra i giocatori della Serie A maggiormente pagati. Essendo lui un portiere e avendo appena 20 anni, il suo ingaggio da ben 6 milioni di euro netti fa certamente impressione.

Uno stipendio molto alto che è stato fissato al termine di una trattativa molto difficile tra il Milan e Mino Raiola. Il noto agente nell’estate 2017 non voleva rinnovare il contratto, che scadeva nel giugno 2018, dato che non si fidava del nuovo progetto rossonero. Sulla proprietà cinese rappresentata da Yonghong Li c’erano tanti dubbi e Raiola ebbe pure delle liti con l’allora direttore sportivo Massimiliano Mirabelli. Fortunatamente poi si arrivò alla firma, nonostante la contrarietà del procuratore. E così il 18enne Gigio si ritrovò a guadagnare 6 milioni.

Stando alle stime del quotidiano Milano Finanza, Donnarumma è il quinto sportivo italiano più pagato. A pari merito con lui ci sono Marco Verratti, centrocampista del PSG, e Marco Bellinelli, cestista dei San Antonio Spurs in NBA. A guidare la classifica c’è Danilo Gallinari, giocatore di basket nei Los Angeles Clippers in NBA: stipendio da ben 21,5 milioni. Seconda posizione per Graziano Pellè, attaccante della squadra cinese Shandong Luneng: 15 milioni annui. Podio completato da Sebastian Giovinco, che percepisce 10 milioni nell’Al-Hilal in Arabia Saudita.

Quarto Valentino Rossi, pilota MotoGP con la Yamaha: 7,5 milioni per il 40enne nove volte campione del mondo di motociclismo. In top 10 ci sono anche Leonardo Bonucci (Juventus – 5,5), Jorginho (Chelsea – 5,5) e Gianluigi Buffon (PSG – 5).

Sportivi italiani più pagati: la classifica

Danilo Gallinari 21,5 milioni

Graziano Pellè 15 milioni

Sebastian Giovinco 10 milioni

Valentino Rossi 7,5 milioni

Gianluigi Donnarumma 6 milioni

Marco Verratti 6 milioni

Marco Bellinelli 6 milioni

Leonardo Bonucci 5,5 milioni

Jorginho 5,5 milioni

Gianluigi Buffon 5 milioni

