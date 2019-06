CALCIOMERCATO MILAN – La caccia ai talenti internazionali da parte del Milan è iniziata, anche a prescindere dall’annuncio del nuovo allenatore o del futuro direttore sportivo.

Nelle strategie del club rossonero c’è quella di puntare sulla scoperta e lo sviluppo di alcuni calciatori sotto i 23 anni, così da creare un progetto ambizioso e futuribile composto da talenti che nel giro di qualche anno possano entrare stabilmente in prima squadra. Per questo è stato ingaggiato già lo scorso anno Geoffrey Moncada, talent-scout francese ex Monaco, uno dei migliori in questo settore.

Calciomercato Milan, sfuma la pista per il giovane Hurtado

Uno dei giovani che il Milan ed i propri osservatori avevano visionato è il venezuelano Jan Hurtado. Si tratta di un centravanti agile ma anche molto forte fisicamente, che secondo alcuni esperti ricorda da vicino l’atalantino Duvan Zapata. Un attaccante di prospettiva che, pur avendo ancora un’età molto verde, è già nel giro della sua Nazionale maggiore.

Hurtado piaceva molto ai rossoneri, ma secondo le ultime indiscrezioni lanciate dall’Ansa pare che la Sampdoria sia nettamente in vantaggio per il classe 2000, avendo trovato già un’intesa di massima con l’agente del calciatore venezuelano. Ancora fitti i dialoghi con il Gimnasia La Plata che dovrebbe ricevere un indennizzo di poco superiore ai 5 milioni di euro per lasciar libero il ragazzo. Niente da fare dunque per il Milan, che prima di investire su un altro centravanti dovrà chiarire le posizioni ancora dubbie di calciatori come Suso, André Silva e Cutrone.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

