Mondiale femminile: l’Italia è agli ottavi e passa da capolista, nonostante la sconfitta contro il Brasile di questa sera.

Si chiude la prima fase del Mondiale femminile per la nostra Italia. Questa sera le azzurre sono state sconfitte 1-0 dal Brasile grazie alla rete di Marta su rigore. Ko indolore, perché la squadra di Milena Bertolini è agli ottavi da prima in classifica.

L’Australia ha vinto 4-1 contro la Giamaica, quindi si qualifica da seconda, le verdeoro da terze. Cammino straordinario delle nostre ragazze, che chiudono la fase a gironi con due vittoria splendide ed una sola – immeritata e ininfluente – sconfitta. In campo questa sera tante giocatrici del Milan: oltre alle italiane Manuela Giugliano e Valentina Giacinti, presente anche Thaisa fra le fila del Brasile. Ottima partite per le tre rossonere.

💙 Our girls are on to the knockout stage of the Women’s World Cup in France: we are all with you 🔴⚫

💙 Le azzurre si qualificano come prime nel Gruppo C: ora testa agli Ottavi nella #FIFAWWC#ItaliaBrasile 🇮🇹🇧🇷 #WorldwideMilan

