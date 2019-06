Stasera terza sfida del girone dei Mondiali femminili: Italia-Spagna. Le probabili formazioni e dove guardarla in diretta tv.

Il Mondiale di calcio femminile sta riscuotendo un grande successo in questi giorni. Già la Serie A era in esclusiva su Sky, ha avuto una buona cornice di pubblico. Anche i tifosi rossoneri lo hanno seguito, con particolare attenzione per il Milan femminile, poi arrivato terzo in classifica.

Questo Mondiale per le “#Ragazze Mondiali”, hashtag che spopola ormai sui social in particolare su Twitter, si sta rivelando incredibile. La vittoria all’esordio in rimonta e con gol decisivo nei minuti di recupero, ha dato slancio ed entusiasmo a tutti. Le azzurre hanno battuto 5-0 la Giamaica nel secondo turno.

Questa sera sfideranno il Brasile da favorite nel gruppo e con la concreta possibilità di guadagnarsi il primo posto. L’Italia è praticamente già qualificata agli ottavi, ma passerebbe da prima qualora non perdesse stasera con due o più gol di scarto, a meno che l’Australia nell’altro match vinca con più di cinque gol di scarto contro la Giamaica e in quel caso l’Italia rischia addirittura di passare agli ottavi soltanto da migliore terza, il che sarebbe una grossa beffa per quanto visto sin qui.

Di seguito le probabili formazioni del match di stasera, in grassetto le giocatrici di proprietà del Milan:

ITALIA (4-3-1-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Cernoia, Galli, Giugliano; Girelli; Bonansea, Mauro.

BRASILE (4-4-2): Barbara; Leticia Santos, Kathellen, Monica, Tamires; Andressa, Andressinha, Thaisa, Debinha; Cristiane, Marta.

Italia-Brasile: diretta tv e streaming



Il match sarà visibile sul canale 202 della piattaforma Sky (con abbonamento anche solo al pacchetto base della tv satellitare, senza obbligo di avere il pacchetto Sport o Calcio). Inoltre sarà visibile su Rai Uno (canale 1 o 501 in HD del digitale terrestre, oppure 5001 di Sky con la digital key).

In streaming sarà inoltre visibile sull’app Sky Go per telefoni o tablet iOS, Android e PC Microsoft e Mac, così come sull’app Rai Play sempre su tutti i dispotivi elencati. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21:00. Buona visione e… Forza Azzurre!

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

