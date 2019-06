Secondo quanto riportato da ‘Mediapart‘, Micheal Platini, ex presidente dell’UEFA, sarebbe stato preso in custodia dalla Polizia giudiziaria a Nanterre martedì 18 giugno per un sospetto caso di corruzione.

Sono in corso le indagini sull’assegnazione del Mondiale del 2022 al Qatar e l’Ufficio anticorruzione ha disposto lo stato di fermo per la leggenda della Juventus, accusato quindi di “presunti atti di corruzione attiva e passiva di dipendenti non pubblici“. Il francese è sospeso da “qualsiasi attività connessa al calcio” per “violazione del Codice Etico”. La notizia sta facendo il giro del web in pochissimo tempo e ha fatto ovviamente molto scalpore.

[EXCLUSIF] Soupçons de corruption pour l’attribution du #Mondial2022 au #Qatar: Michel Platini placé en garde à vue, Claude Guéant entendu comme suspect libre. https://t.co/7LwKO8SDZ2 — Mediapart (@Mediapart) 18 giugno 2019

Redazione MilanLive.it

