News Milan, campagna abbonamenti 2019/2020: le informazioni.

Nella scorsa stagione siete stati più di un milione. Avete illuminato e acceso San Siro con il calore che solo il pubblico rossonero sa dare. E ora è arrivato il momento di rispondere “presente” anche all’appello per la prossima stagione. Come? Con l’acquisto o il rinnovo dell’abbonamento.

Prenderà il via alle ore 10.00 di giovedì 20 giugno la vendita degli abbonamenti per la stagione 2019/2020, l’unico modo per aggiudicarsi un posto a San Siro a partire da soli 12€ a partita!

LE DATE DELLA CAMPAGNA ABBONAMENTI

La vendita degli abbonamenti si articola in tre fasi, caratterizzate da listini prezzi differenti:

– FASE 1 (20-30 giugno): sarà possibile, al miglior prezzo, sia confermare, tramite la prelazione, l’acquisto del posto occupato la stagione precedente, sia scegliere un posto alternativo tra quelli disponibili. Sarà contestualmente possibile acquistare un abbonamento ex novo. In questa finestra di vendita viene garantito il miglior prezzo, con un risparmio di oltre il 65% sull’acquisto delle singole partite.

– FASE 2 (1-31 luglio): tutti i posti non confermati dai vecchi abbonati verranno messi in vendita.

– FASE 3 (dal 1 agosto): nel mese di agosto inizierà l’ultima fase che continuerà fino a data da destinarsi. Il listino prezzi per questa fase non è ancora definito.

NOVITÀ

Su acmilan.com/abbonamenti ogni tifoso rossonero potrà trovare tutte le informazioni utili per procedere all’acquisto. All’interno della pagina, interamente dedicata agli abbonamenti, anche una utilissima sezione con la vista sul campo per ogni settore.

La nuova TRIBUNA FAMILY: la passione rossonera dura per sempre, ma cambiano nel tempo i modi di godere l’esperienza allo stadio. Lo sanno bene le famiglie, per cui è stata pensata la Tribuna Family nel primo anello verde: parte dei settori saranno riservati all’acquisto di abbonamenti in formula famiglia, con la possibilità di abbinare, a un abbonamento intero, fino a due abbonamenti per minorenni, scegliendo la formula per Under5 (100€) e/o per Under16 (265€).

Sei un Under25? Potrai beneficiare di speciali abbonamenti al Primo Anello Blu (265€) o al Primo Arancio Laterale (335€).

Risparmio garantito anche ai cuori rossoneri di lungo corso: per chi ha più di 65 anni, formule di abbonamento ridotto nei posti tra i più confortevoli dello stadio al Primo Anello Arancio.

Gli abbonamenti ridotti sono disponibili solo presso i punti vendita e non potranno essere ceduti nell’arco della stagione, ad eccezione degli “Under25”, cedibili solo ad altri tifosi con meno di 25 anni.

PERCHÉ ABBONARSI

Il prezzo migliore: acquistare un abbonamento significa essere sicuri di avere il miglior prezzo garantito rispetto all’acquisto delle singole partite.

Condividi il tuo abbonamento: potrai cedere il diritto d’accesso di qualsiasi partita ad un altro titolare di carta Cuore Rossonero.

Prelazioni: in occasione dei big match ogni abbonato avrà la possibilità di acquistare in prelazione ulteriori due biglietti per gli amici rossoneri, e godere di prezzi particolarmente vantaggiosi in alcuni match selezionati.

Sconto merchandising: presentando la tua Cuore Rossonero avrai diritto al 10% di sconto presso Casa Milan e ad altre promozioni durante la prossima stagione.

Il tuo posto al Derby! Per Inter-Milan potrai usufruire della vendita riservata per i biglietti del Secondo Anello Blu.

ABBONAMENTO SECONDO ANELLO VERDE

L’abbonamento comprende tutte e 19 le gare interne del campionato di Serie A TIM, fatta eccezione per chi sceglie di acquistare un posto al Secondo Anello Verde: in questo caso, infatti, non è compresa la gara Milan-Inter, poiché tale settore durante il Derby è riservato ai tifosi ospiti. Gli abbonati in Secondo Verde possono decidere fin dalla prima fase di spostarsi in Primo Verde a soli 5,60€ in più a partita.

CARTA CUORE ROSSONERO

Anche quest’anno, l’abbonamento viene caricato sulla carta Cuore Rossonero. Da questa stagione la validità della tessera è stata ampliata a 4 anni. Puoi acquistare o rinnovare la tua tessera direttamente online, ricevendo subito il codice da utilizzare per sottoscrivere un abbonamento, oppure a Casa Milan, con consegna della card in tempo reale.

DOVE ACQUISTARE

Bastano 4 passaggi per acquistare l’abbonamento online su acmilan.com/abbonamenti.

La vendita è attiva anche a Casa Milan (sportello biglietteria all’interno del Milan Store, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18, con orario continuato) e presso tutti i punti vendita Vivaticket. Dal 1 luglio saranno attive per la sottoscrizione dell’abbonamento anche le oltre 2.000 filiali BPM.

Approfitta del prezzo più conveniente scegliendo tra i settori in abbonamento e diventa protagonista sugli spalti della prossima stagione allo stadio!

Fonte: sito ufficiale acmilan.com

