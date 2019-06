Calciomercato Milan: Seko Fofana vicino all’Atalanta. Avviati i contatti: c’è il sì del giocatore

Il nome di Seko Fofana viene da tempo accostato al Milan. Già dall’estate 2017 era Massimiliano Mirabelli a volerlo portare in rossonero. Adesso il suo nome è tornato in auge, ma la concorrenza non manca.

Sono note le problematiche del Milan a centrocampo, non solo qualitative ma anche numeriche. Fofana potrebbe risolvere certamente la seconda, mentre sulla prima ci sarebbe qualche dubbio. Sarebbe l’ideale qualora fosse un vice-Kessie, meno se dovesse sostituirlo da titolare. Garanzie che faccia bene al suo primo anno in una grande piazza non ce n’é.

Fofana-Atalanta: c’è il sì del giocatore



Fofana ha compiuto 24 anni lo scorso maggio, in quest’ultima stagione ha collezionato 31 presenze, segnato 2 gol. Ha una valutazione di circa 15 milioni di euro. Se il Milan decidesse di affondare, vorrebbe trattare sulla base di 12-13. Anche perché in virtù della stagione tormentata dei friulani, Fofana ha vissuto una stagione di alti e bassi seppur sempre titolare.

Come detto, però, la concorrenza non manca. L’Atalanta ha avviato i primi contatti con il giocatore e l’Udinese proprietaria del cartellino fino al 2022. Da parte sua Fofana ha deciso e ha dato la sua disponibilità al trasferimento: vuole provare l’esperienza con Gasperini e giocare la Champions League.

Il club bergamasco è alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. Dopo aver chiuso per Luis Muriel, sono vicini anche all’acquisto di Fofana. Il giocatore ha espresso il proprio gradimento e a questo punto soltanto offerte economiche maggiori, a lui e al club bianconero, potrebbero invertire la rotta.

Il Milan dovrà valutare in fretta se puntare o meno sul centrocampista franco-ivoriano. A centrocampo i rossoneri hanno già chiuso per Rade Krunic dell’Empoli, e hanno imbastito trattative avanzate per Jordan Veretout e Stefano Sensi. Si lavora inoltre anche per Lucas Torreira. Vedremo quali saranno le prossime mosse.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

