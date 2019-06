Calciomercato Milan: Dani Olmo ha commentato le voci sull’interesse dei rossoneri.

Il Milan sta valutando diversi nomi per rinforzare la propria rosa. L’arrivo di Boban ha portato nuove idee, molte di queste provenienti dalla Dinamo Zagabria. Oltre ai croati Nikola Moro e Antonio Marin, il nuovo dirigente avrebbe proposto anche Dani Olmo.

Si tratta di un giocatore accostato ai rossoneri già in passato, sia con Massimiliano Mirabelli che con Leonardo. Insomma, è un nome che piace. Impegnato attualmente con la Spagna all’Europeo Under 21, l’esterno ha commentato così le voci sull’interesse del Milan: “In questo momento sono concentrato sull’Europeo, vedremo poi cosa succederà col mercato. È chiaro a tutti che il Milan è un grande club, vedremo in futuro“, le parole concesse ai microfoni dei colleghi di ‘Tuttomercatoweb’. Esterno offensivo o trequartista, è dotato di grandi abilità nel dribbling e qualità tecniche.

Dani Olmo sarebbe tornato molto utile a Gennaro Gattuso perché è un ala di ottimo spessore. Con Marco Giampaolo, in un sistema di gioco che non prevede esterni, potrebbe trovare qualche difficoltà. Considerando che per acquistarlo serve un investimento importante – almeno 25 milioni -, difficile pensare che si possa andare fino in fondo. Ma queste sono valutazioni che spettano all’allenatore, a Paolo Maldini e agli altri dirigenti.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it