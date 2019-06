Calciomercato Milan, sacrificare Donnarumma per prendere Lovren e Kramaric?

Il Milan vuole rinforzarsi in ogni reparto e cerca sia innesti giovani che con esperienza. Tra i nomi che stanno circolando con più insistenza ci sono quelli di Dejan Lovren e Andrej Kramaric.

Secondo Sportmediaset, si tratta di due obiettivi reali del club rossonero. Per assicurarseli serve un investimento complessivo da circa 50 milioni di euro. Una cifra molto elevata, ma che il Milan potrebbe reperire con la cessione di Gianluigi Donnarumma. Il 20enne portiere campano è finito nel mirino del Paris Saint-Germain, dove Leonardo è pronto a garantirgli un ingaggio da ben 8 milioni di euro netti annui. Gigio finora ha sempre detto di voler rimanere in maglia rossonera, però potrebbe essere tentato da un trasferimento a Parigi.

Il Milan attende l’eventuale offerta dal PSG per valutarla e poi prendere una decisione. Dovessero arrivare almeno 60 milioni, ci potrebbe anche essere l’ok all’operazione. Con i soldi ricavati, la dirigenza potrebbe poi avere maggiore margine di manovra sul calciomercato in entrata. Lovren e Kramaric, entrambi croati, potrebbero essere obiettivi concreti. Farebbero molto comodo alla squadra di Marco Giampaolo.

Il difensore classe 1989 è destinato a lasciare il Liverpool, dove non è più titolare. Il suo desiderio è quello di cambiare club. L’attuale contratto scade a giugno 2021 e il cartellino viene valutato circa 20 milioni. L’attaccante dell’Hoffenheim ha 28 anni ed è reduce da un’ottima stagione: 22 gol e 5 assist. Valutazione non inferiore a 30 milioni. Il suo agente Vincenzo Cavaliere ha smentito contatti col Milan, dopo che in Germania avevano scritto di un accordo già raggiunto sul contratto. Resta da capire se effettivamente il Diavolo punterà su Lovren e Kramaric oppure su altri profili.

Redazione MilanLive.it

