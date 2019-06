Calciomercato Milan: il Tottenham vuole Joachim Andersen e avrebbe offerto 35 milioni di euro alla Sampdoria.

Un’altra giornata di incontri, novità e indiscrezioni da Casa Milan. I rossoneri necessitano di trovare rinforzi durante questa lunga estate. Va detto che c’è ancora tempo e i dirigenti stanno valutando diversi nomi.

Tanti i giocatori sin qui accostati, in tutti i reparti. Al momento ci soffermeremo sulla difesa. Attualmente i centrali a disposizione del futuro allenatore Marco Giampaolo, sono soltanto Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio. Ricordiamo infatti che Cristian Zapata è andato in scadenza, mentre Mattia Caldara è infortunato e non sarà a disposizione per l’inizio della prossima stagione. Serviranno dunque almeno due centrali e nel corso dell’estate va necessariamente tappato il buco. Uno dei nomi più accostati recentemente per la difesa rossonera è Joachim Andersen.

-> Per seguire il calciomercato Milan, CLICCA QUI <-

Andersen, offerta del Tottenham



Il Tottenham avrebbe offerto quasi 35 milioni di euro per il difensore della Sampdoria. La notizia arriva dal tabloid inglese Daily Star, che spiega che l’assalto sarebbe stato lanciato dopo il passo indietro dell’Arsenal (i Gunners hanno considerato eccessiva la valutazione di 35 milioni fatta dai blucerchiati).

Oggi Andersen a Goal.com ha riferito: «Potrebbe essere il momento di fare un salto nella mia carriera. Ho amato il mio periodo alla Sampdoria, ma forse è il momento di andare avanti per svilupparsi ulteriormente. Ci sono dei club interessati dai maggiori campionati europei che stanno discutendo con il mio agente. Prenderò una decisione a breve insieme alla mia famiglia e al mio agente».

Andersen però sa bene che il suo processo di crescita non è ancora terminato, anzi. Ha 23 anni e quella appena conclusa è stata la sua prima stagione ad alti livelli, arrivato dal Twente la scorsa estate. Magari continuare il percorso con Giampaolo potrebbe essere una possibilità da non sottovalutare. La Samp lo ha pagato poco più di un milione e adesso la sua valutazione supera i 25 milioni. Vedremo quali saranno le strategie dei vari club.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it