Calciomercato Milan: Gabriele Bellodi firmerà il rinnovo con i rossoneri e poi sarà ceduto in prestito al Crotone.

Come riferito da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, Milan e Crotone stanno chiudendo una trattativa per un giovane calciatore. Si tratta di Gabriele Bellodi, terzino classe 2000 di proprietà del club rossonero.

La scorsa stagione è stato mandato in prestito all’Olbia, dove ha giocato 30 partite in Serie C, girone A. Il giovane difensore, assistito da Luca Ariatti, prima rinnoverà con il Milan, poi si trasferirà in prestito al Crotone. Nelle prossime ore è attesa la fumata bianca, visto che l’agente del calciatore è atteso a Casa Milan per le firme.

Sarà una piazza importante per Bellodi con cui confrontarsi. Il Crotone ha ambizioni di risalire in Serie A. La scorsa stagione il club calabrese si è classificato 11° in classifica, ma dalla prossima vorrà essere maggiormente competitivo.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

