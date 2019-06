Milan News: il club ha ufficializzato l’inizio del raduno per il prossimo 9 luglio.

Oggi è iniziata ufficialmente l’avventura di Marco Giampaolo al Milan. In serata è arrivato il comunicato del club, che ha confermato anche i dettagli del contratto: biennale con opzione per il terzo, stipendio da 2 milioni.

C’erano pochi dubbi sull’arrivo del tecnico nativo di Bellinzona. Dopo qualche iniziale sondaggio, Paolo Maldini ha subito puntato dritto su di lui. Prima di annunciarlo, però, il ‘Diavolo’ ha dovuto attendere la rescissione consensuale dalla Sampdoria e altre questioni burocratiche. Tutto risolto, ora c’è anche l’ufficialità. Nel comunicato pubblicato dal Milan sul proprio sito c’è anche un’altra notizia, cioè l’inizio del raduno a Milanello. La data è diversa da quella pronosticata in questi giorni.

I rossoneri si ritroveranno al centro tecnico il prossimo 9 luglio, quindi fra poco più di due settimane. Finora l’unico nuovo acquisto è Rade Krunic, non ancora ufficializzato: ieri ha fatto le visite mediche e ha firmato il contratto. Ma da qui all’inizio del ritiro potrebbe esserci qualche altra operazione in entrata. Giampaolo spera di averne più possibile, in modo da iniziare subito a lavorare con la rosa al completo o quasi. Per il tecnico la preparazione è fondamentale: ha un’idea calcistica molto ricercata e per questo c’è bisogno di tanto lavoro per inculcarla nella testa dei giocatori.

Redazione MilanLive.it

