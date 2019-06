La scorsa settimana Zvonimir Boban è stato ufficializzato come nuovo Chief Football Officer del Milan. Il croato non è stato ancora presentato alla stampa, ma è già al lavoro per la costruzione della nuova squadra.

Come riportato da ‘Sky Sport’, per la prima volta il croato è stato visto in pubblico. E’ uscito da Casa Milan per prendere un’auto e andare in centro. “Va tutto bene, sono molto contento“, le poche parole rilasciate ai giornalisti li presenti. Non ha detto altro, poche e semplici dichiarazioni che però confermano la sua felicità per il ritorno in rossonero. L’ex vice segretario della FIFA non ci ha pensato molto dopo la chiamata di Paolo Maldini: “Sono salito in auto in piena notte per andare da lui e capire lo stato delle cose“, ha rivelato l’ex centrocampista nel comunicato pubblicato dal Milan per la sua ufficialità.

Ora sono arrivate le prime parole in pubblico, in attesa ovviamente della presentazione in conferenza stampa, che potrebbe arrivare nel giorno del raduno fissato per l’8 luglio. Boban è un ritorno molto gradito ai tifosi rossoneri. Si tratta di un dirigente con alle spalle già un’esperienza importante alla FIFA ed è l’uomo giusto sia per questioni politiche che tecniche.

Ecco il video pubblicato da Daniele Longo, giornalista di ‘Calciomercato.com’:

Redazione MilanLive.it

