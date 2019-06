Calciomercato Milan: Maldini ha parlato di ritorno da Madrid. Obiettivi Ceballos e Mayoral.

Giornata intensa già da questa mattina in ottica calciomercato Milan. Tutto nasce dal viaggio programmato da Paolo Maldini e Zvonimir Boban a Madrid per incontrare la dirigenza del Real.

Incontro peraltro confermato da Gianluca Di Marzio in serata, il quale si era concluso intorno alle ore 22:00. Non potevano ovviamente mancare nuovi aggiornamenti serali dal noto giornalista di Sky Sport durante la trasmissione ‘Calciomercato – L’originale’. Le immagini trasmesse dall’emittente satellitare testimoniano il ritorno da Madrid di Maldini e degli altri dirigenti, cioè Boban e Frederic Massara, presente anche lui al summit a differenza di quanto detto nelle scorse ore. Prime parole rilasciate dal direttore tecnico: “Solo buone notizie, è andato tutto bene”.

Milan, obiettivi Ceballos e Mayoral

Storicamente il rapporto tra i due club è ottimo. C’è stato uno scambio di idee, non sono stati conclusi accordi ma ci si risentirà nei prossimi giorni. Non v’è certezza dei nomi discussi, ma il nome principale è quello di Dani Ceballos (classe 1996), è un centrocampista che ha già palesato la propria voglia di lasciare i blancos visti i non buoni rapporti con mister Zidane. Sogno Isco o Asensio? Sono operazioni da oltre 60 milioni, se non addirittura 100.

E l’altro nome è quello di Borja Mayoral, attaccante giovane che la scorsa stagione è stato in prestito al Levante dove ha giocato 34 partite con 5 gol e 2 assist. È un centravanti classe 1997, che ha compiuto 22 anni lo scorso aprile. Alto 182 cm, piede preferito: destro.

Gli esuberi del Real Madrid potrebbero essere di importante rilievo. Gli altri nomi emersi dalle indiscrezioni dei media nel corso della giornata riguardano altri tre madrileni: il giovane terzino Sergio Reguilon (classe 1996), il difensore tuttofare Nacho Fernandez (classe 1990) e il rientrante Mateo Kovacic (classe 1994), centrocampista croato che ha giocato l’ultima stagione in prestito al Chelsea.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

