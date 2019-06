CALCIOMERCATO MILAN – Pianificazioni importanti e decisive in queste ore per il Milan e per le strategie del mercato in entrata, visto che i rossoneri hanno il compito e la missione di consegnare a Marco Giampaolo una rosa all’altezza.

Già in mattinata si è parlato di una missione che vede protagonisti i dirigenti del Milan in direzione Madrid, per parlare di eventuali strategie e operazioni di mercato con i responsabili del Real. Qualcuno ha scritto che Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero, sarebbe volato proprio nella capitale spagnola in giornata per questi eventuali meeting.

Calciomercato Milan, missione a Madrid per tre obiettivi concreti

In realtà, secondo le ultime informazioni raccolte da Sky Sport, sarebbero Paolo Maldini e il neo dirigente rossonero Zvonimir Boban ad essersi recati in giornata nella capitale iberica per incontrare il responsabile del mercato del Real Madrid.

All’ordine del giorno c’era la discussione su alcuni calciatori della rosa madrilena che possono risultare interessanti ed utili al Milan della prossima stagione. In giornata si è fatto il nome di Dani Ceballos, centrocampista spagnolo del quale però Zinedine Zidane pare essere un grande estimatore. Più probabile che il discorso sia virato su altri tre elementi che piacciono molto dalle parti di via Aldo Rossi.

I dirigenti Milan avrebbero chiesto informazioni sul giovane terzino Sergio Reguilon, sul difensore tuttofare Nacho Fernandez e sul rientrante Mateo Kovacic, centrocampista croato che ha giocato l’ultima stagione in prestito al Chelsea. Tre possibili rinforzi per il Milan che sulla carta servirebbero come il pane alla squadra di mister Giampaolo, alla ricerca in queste settimane di nuovi nomi per rimpolpare difesa e centrocampo, i due reparti che al momento appaiono maggiormente bisognosi di ritocchi. I rapporti positivi sull’asse Milan-Real Madrid potrebbero agevolare il tutto.

