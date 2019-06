CALCIOMERCATO MILAN – Sarà molto complicato per il Brescia trattenere Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 che sta facendo da mesi parlare benissimo di sé.

Il patron lombardo Massimo Cellino ha ammesso più volte di ritenere il giovane regista nativo di Lodi letteralmente incedibile, nonostante le lusinghe di squadre di alto rango. Nonostante ciò starebbe per arrivare a Brescia una proposta allettante e davvero impossibile da rifiutare.

Calciomercato Milan, il PSG prepara l’assalto a Tonali

Pare che, secondo ciò che scrive oggi il noto quotidiano francese L’Equipe, il PSG starebbe per lanciare l’assalto a Tonali con un’offerta da circa 30 milioni di euro per il calciatore bresciano. Una proposta che nasce dall’idea di Leonardo, nuovo direttore generale dei parigini che vorrebbe replicare l’operazione Marco Verratti effettuata nel 2012, quando il talento italiano fu acquistato dal PSG per 14 milioni anticipando a sorpresa la concorrenza di moltissime società di Serie A.

Una beffa doppia per il Milan qualora fossero confermate le voci della super-offerta del Brescia: i rossoneri infatti non solo vedrebbero sfumare la possibilità di avere Tonali in rosa nel prossimo futuro, ma sarebbero ‘bruciati’ dall’ex direttore dell’area tecnica rossonera che si è scatenato dal momento del suo ritorno a Parigi con trattative intriganti e costose. Nelle prossime settimane, quando finirà l’Europeo Under-21, se ne saprà di più sul destino di Tonali.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

