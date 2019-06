Milan News: prestazione insufficiente di Cutrone in Italia-Polonia all’Europeo Under 21.

Il suo ingresso in Italia–Spagna aveva dato la scossa giusta per la vittoria. Ieri, partito titolare e in campo per tutta la gara, ha deluso le aspettative. Piovono le insufficienze per Patrick Cutrone nella sfida contro la Polonia.

Gli azzurrini sono usciti dal Renato Dall’Ara sconfitti per 1-0 con la rete di Bielik. Un ko che complica il percorso dei ragazzi di Luigi Di Biagio, costretti a vincere contro il Belgio sabato per la qualificazione in semifinale. Ieri l’Italia ha dominato, la Polonia ha pensato a barricarsi e a difendere il gol di vantaggio. E ci è riuscita, perché Federico Chiesa, Moise Kean, Cutrone e gli altri non sono riusciti a trovare il pareggio in alcun modo.

Prestazione negativa per il giovane attaccante del Milan. Come scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, nel primo tempo ha girovagato più fuori che dentro l’area; più pericoloso nel secondo tempo, tanto da sfiorare anche la rete su assist di Kean, ma la prestazione – ha toccato soltanto 18 palloni – resta insufficiente. Le pagelle dei maggiori quotidiani italiani di oggi lo dimostrano: 5,5 il voto sia di ‘Tuttosport’ che del ‘Corriere dello Sport’, più dura invece la ‘Gazzetta dello Sport’ con un 5. Certamente troppo isolato nella morsa dei difensori polacchi, in certi casi poteva fare meglio.

Redazione MilanLive.it

