CALCIOMERCATO MILAN – Uno dei centrocampisti internazionali più forti d’Europa è clamorosamente svincolato ancora in attesa di una squadra.

Adrien Rabiot ha praticamente detto addio alla sua esperienza al Paris Saint-Germain da gennaio, quando ha comunicato al club parigino di non voler rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2019 e dunque è stato automaticamente messo fuori rosa. Oggi Rabiot sta valutando le varie proposte contrattuale e sembra proprio che il suo futuro possa essere in Italia, in quella che al momento è la squadra più ricca ed ambiziosa della Serie A.

La Juventus infatti, secondo le ultime informazioni lanciate dal quotidiano Tuttosport, appare sempre più vicina all’accordo con Rabiot ed il suo entourage. L’ex PSG, cercato anche dal Milan in passato ai tempi di Leonardo, avrebbe dato l’ok alla proposta di un quinquennale da 7 milioni di euro annui più bonus. Una somma davvero importante, da top-player per Rabiot che dovrà aspettare soltanto l’ultimo benestare, quello della ‘temuta’ madre-agente che sta cercando l’accordo con la Juve sulla commissione da percepire.

Se tutto dovesse andare come sembra, la Juventus si garantirebbe le prestazioni di un altro grande centrocampista internazionale a parametro zero come Rabiot, dopo aver da tempo bloccato e ufficializzato l’ingaggio alle stesse modalità di Aaron Ramsey, ex Arsenal e altro vecchio obiettivo del Milan.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

