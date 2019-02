CALCIOMERCATO MILAN – Uno dei talenti internazionali più interessanti del momento si sta perdendo praticamente tutta la stagione in corso. Adrien Rabiot è fuori dalla rosa del PSG dallo scorso mese di dicembre.

Il motivo? La decisione di ‘rompere’ con la società parigina e di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno prossimo, così da creare non solo un danno economico al club, ma anche voltare le spalle alla squadra nella quale è cresciuto ed esploso calcisticamente parlando. La dirigenza del Paris Saint-Germain non l’ha presa bene e ha scelto una linea drastica.

Calciomercato Milan, Rabiot può tornare nel mirino rossonero

Rabiot da fine dicembre è praticamente fuori dai convocati del tecnico Thomas Tuchel, sicuramente lascerà il PSG a fine stagione. Il centrocampista classe ’95 sembrava pronto a firmare per il Bayern Monaco, che nelle scorse settimane aveva superato la concorrenza e sperato di strappare già in anticipo il sì in anticipo. Ma secondo quanto riporta la Bild, il club bavarese si sarebbe tirato indietro nella corsa al calciatore, soprattutto dopo il ‘no’ allo scambio con Javi Martinez per la sessione di gennaio.

Anche il Barcellona, altro club molto attratto dalle potenzialità di Rabiot, si era messo sulle sue tracce per provare a strappare un accordo per giugno. Ma anche i catalani sembrano aver mollato la presa, visto anche l’ok per l’ingaggio dell’olandese Frenkie de Jong che arriverà la prossima estate dall’Ajax. La Catalogna era apparsa la destinazione certa del calciatore in un primo momento, però poi lo scenario è mutato.

Dunque il futuro di Rabiot resta incerto: non è da escludere che il Milan, puntando sull’ottimo rapporto che il francese ha con Leonardo, possa rientrare in corsa e proporre una nuova offerta contrattuale al calciatore, che sarebbe un rinforzo a dir poco prestigioso per la prossima stagione. Ma la concorrenza della Juventus e di alcuni club inglesi (Arsenal su tutti) non renderanno di certo la vita facile ai rossoneri per quanto riguarda questa trattativa. Il problema principale è l’ingaggio del centrocampista, visto che pretenderà cifre molto alte.

