Milan News: Boban ha rilasciato alcune dichiarazioni in serata.

Oggi è il giorno di Zvonimir Boban, visto per la prima a Casa Milan oggi. Ha rilasciato una breve dichiarazione. In serata, invece, ha detto qualcosa in più. E sono parole che faranno piacere ai tifosi rossoneri.

Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, il croato ha detto: “Sono molto felice di essere tornato al Milan. Lavoriamo sempre fino a tardi, le cose vanno bene. È arrivata l’ufficialità di Giampaolo, ma è giusto che parli lui. Che Milan sta nascendo? Speriamo meglio di quello di prima“. In mattinata, invece, lo Chief Football Officer si era lasciato andare ad un semplice “Sono contento“, mentre stavolta si è lasciato andare, ma senza sbottonarsi troppo. In attesa della presentazione ufficiale.

Boban in questi anni è sempre stato molto critico nei confronti del Milan, per il mercato fatto e non solo. Ora ha una grande responsabilità: riportarlo in alto insieme a Paolo Maldini. Darà una grande mano all’ex capitano sia sull’aspetto tecnico che politico. Ha già proposto alcuni nomi, alcuni di questi provenienti dalla Dinamo Zagabria, la squadra che lo ha lanciato da calciatore.

