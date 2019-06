News Milan, Sarri elogia Giampaolo: “Uno dei migliori talenti in Italia”

Quella di oggi è la giornata della conferenza stampa di Maurizio Sarri, presentato come nuovo allenatore della Juventus. Un appuntamento molto atteso, anche perché col il suo passato a Napoli erano previste domande particolarmente ficcanti.

Nel corso del proprio intervento il mister bianconero ha speso parole di elogio per Marco Giampaolo, annunciato ieri dal Milan. Ecco le sue parole: «Sono molto contento del fermento che sto vedendo in Serie A, mi sembra un anno molto stimolante per quanto riguarda gli allenatori. Ancelotti, il ritorno di Conte, l’arrivo di Fonseca alla Roma, poi Marco Giampaolo finalmente in una grande squadra: lo ritengo uno dei più grandi talenti tra gli allenatori italiani. Stimo anche De Zerbi C’è un’aria frizzante a livello di allenatori e si può vedere qualcosa di nuovo».

Sarri ha una grande considerazione di Giampaolo, allenatore che è stato il suo successore sulla panchina dell’Empoli. Fu proprio l’attuale tecnico della Juventus a suggerire al presidente Corsi di assumere lui, reduce da una stagione in Lega Pro con la Cremonese. Una scelta poi azzeccata, visti i risultati.

Redazione MilanLive.it

