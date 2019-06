Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha fornito alcune novità inerenti il Milan nel corso dello speciale “Calciomercato L’Originale”.

Oggi a Casa Milan ci sono stati gli incontri con gli agenti Donato Orgnoni e Alessandro Lucci. Al primo è stato fatto capire che Patrick Cutrone può partire, valutazione base di 25 milioni. Per l’attacco le prime scelte sarebbero Krzysztof Piatek e André Silva. Il portoghese torna dal prestito al Siviglia per rimanere. La Fiorentina potrebbe andare su Cutrone, che ha un ottimo rapporto con Vincenzo Montella. Vedremo se viola investir sull’attaccante del Milan. Una cosa che ci sentiamo di dire è che, visti i prezzi del calciomercato odierno e i gol segnati, Patrick deve valere ben più di 25 milioni.

Per quanto riguarda il colloquio con Lucci, è emerso che Davide Calabria è incedibile, c’erano offerte per lui ma resterà con rinnovo del contratto. Anche Jesus Suso destinato a rimanere. C’è l’ok di Marco Giampaolo, che dove trovargli la collocazione tattica adatta nel suo 4-3-1-2. Al procuratore dello spagnolo non è stato detto che il giocatore è sul mercato, dunque dovrebbe restare.

