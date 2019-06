Calciomercato Milan: è fatta per Sensi all’Inter, c’è accordo totale con Sassuolo e giocatore.

Stefano Sensi all’Inter, ormai ci siamo. In settimana vi abbiamo parlato dell’inserimento nerazzurro in una trattativa già ben avviata fra Sassuolo e Milan. Giuseppe Riso ha incontrato più volte Paolo Maldini, ma a quanto pare non è servito a nulla.

Oggi c’è stato un incontro importante fra la società neroverdi, rappresentata da Giovanni Carnevali, e Piero Ausilio. Come scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito, il club nerazzurro è pronto a chiudere con un prestito da cinque milioni con riscatto fissato fra i 22 e i 25 milioni. Un’operazione complessiva di circa 30 milioni quindi, con in più l’inserimento di una contropartita tecnica: si era parlato di Gravillon, per il giornalista invece sarà nell’affare Edoardo Vergani, attaccante classe 2001 della Primavera interista.

C’è anche l’intesa fra l’Inter e il calciatore. Il suo agente, pochi minuti fa, ha detto: “Buone sensazioni“. Affare praticamente in dirittura d’arrivo. Bruciato il Milan, che non ha gradito le richieste troppo alte del Sassuolo. La società di via Aldo Rossi si concentrerà su altri obiettivi: Jordan Veretout, sul quale però c’è forte la Roma, o Dennis Praet della Sampdoria. Il sogno è ancora Lucas Torreira, ma costa davvero tanto. L’arrivo di Sensi all’Inter non esclude quello di Nicolò Barella, anche quello già fatto (manca solo l’accordo fra nerazzurri e Cagliari).

Redazione MilanLive.it

