Calciomercato Milan: aumentata l’offerta d’ingaggio per Ozan Kabak

Le notizie di calciomercato oggi sono state numerose, anche e soprattutto perché stavolta c’era un fondo più che reale di verità: Paolo Maldini e Zvone Boban sono stati a Madrid.

L’incontro con i dirigenti del Real è stato confermato, e sarebbe finito intorno alle ore 22:00 di questa sera. Tra i presenti anche Frederic Massara, direttore sportivo rossonero.

I nomi accostati soltanto durante tutta la giornata sono tantissimi, tutti ovviamente di proprietà dei blancos. Dai sogni Ceballos e Isco, passando per Kovavic e i nomi meno altisonanti quali Sergio Reguillon e Nacho Fernandez. Durante la trasmissione dedicata al calciomercato su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fornito nuovi aggiornamenti non sulla questione del viaggio a Madrid, bensì per la ricerca del difensore.

Kabak-Milan, quasi fatta!



Il nome sulla lista è quello di Ozan Kabak dello Stoccarda. Si tratta di un profilo davvero molto interessante ed ha soltanto 19 anni. Bravo anche coi piedi, infatti spesso ha ricoperto anche il ruolo davanti da mediano di centrocampo. I suoi agenti ieri sono stati a Casa Milan, mentre la dirigenza tedesca sa bene che non potrà trattenere il proprio centrale.

Di Marzio ha riferito che il club di via Aldo Rossi oggi ha ritoccato al rialzo l’offerta di ingaggio per il giocatore. Proposta che potrebbe essere decisiva. Domani sera si saprà il futuro, se Kabak sarà rossonero o meno. Il giovane difensore è nel mirino di molti club, con lo Stoccardo retrocesso, il prezzo del cartellino non è altissimo e il Milan potrebbe anticipare la concorrenza.

Sappiamo bene che il Milan necessità di rinforzare in maniera importante l’attuale rosa. Se non ci sarà nemmeno l’Europa League, gli acquisti numerici potrebbero essere leggermente inferiori, ma al di là dei numeri, servono rinforzi di assoluto valore che vadano a far fare il salto di qualità alla squadra di Marco Giampaolo.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

