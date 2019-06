News Milan, Boban e Gazidis volano a Londra: incontrano Elliott?

Stamattina Ivan Gazidis e Zvonimir Boban sono partiti dall’aeroporto Linate a Milano in direzione Londra. Una foto pubblicata dal profilo Twitter “Il Fu Tiziano” testimonia la presenza sul posto dei due dirigenti del Milan, in attesa del volo.

Effettivamente Gazidis e Boban non sono stati visti in sede in mattinata. Possibile che lo scopo del viaggio sia un incontro con i vertici di Elliott Management Corporation, fondo di investimento americano che è proprietario del club. Difficile dire con certezza l’argomento dell’eventuale discussione. Ma l’hedge fund di Paul Singer potrebbe essere aggiornato sulle mosse che la dirigenza intende fare a livello di calciomercato. Senza dimenticare il capitolo Fair Play Finanziario, dato che la partita con la UEFA non è ancora chiusa.

A Milano sono rimasti Paolo Maldini e Frederic Massara, che si occuperanno degli incontri inerenti il mercato rossonero. In questi giorni a Casa Milan sono stati avvistati diversi agenti e intermediari. Ieri c’è stato anche il blitz della dirigenza, escluso Gazidis, a Madrid per incontrare il Real. Il Diavolo si sta muovendo e sarà interessante vedere se ci saranno delle sorprese a livello di campagna acquisti-cessioni nei prossimi giorni.

Foto esclusiva @IlFuTiziano 📲: #Gazidis e #Boban (senza #Maldini) a Linate. Alle ore 10:30 partenza del loro volo per London City Airport: possibile incontro con la proprietà (#Elliott). 💣 pic.twitter.com/YIpzvXiTCN — Il fu Tiziano (@IlFuTiziano) 21 giugno 2019

Redazione MilanLive.it

