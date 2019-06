News Milan, Calabria rinnova il contratto: i dettagli dell’accordo.

Davide Calabria è destinato a rimanere al Milan. Non che ci fossero dubbi, ma oggi è arrivata una conferma importante. Infatti, è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del suo contratto.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan, LEGGI QUI.

Alessandro Lucci, agente del giocatore, oggi è stato nuovamente in sede ad incontrate Paolo Maldini e l’intesa è stata trovata. Calabria è pronto a firmare un prolungamento dal 2022 al 2024 con annesso aumento dell’ingaggio a 2 milioni di euro netti annui. La dirigenza rossonera ha grande stima del terzino e non c’è stato alcun dubbio sulla sua permanenza. L’accordo per il rinnovo è stato facile da trovare, c’era la volontà comune di proseguire insieme.

Calabria ha sempre mostrato grande attaccamento alla maglia rossonera. E’ cresciuto nel settore giovanile del Milan e con il tempo è riuscito a guadagnarsi un posto da titolare. Nella prossima stagione si giocherà nuovamente la titolarità con l’amico Andrea Conti, che senza ostacoli di natura fisica potrebbe essere un “rivale” più temibile rispetto all’ultima annata. Sarà interessante vedere che scelte farà mister Marco Giampaolo sulla fascia destra difensiva nel suo 4-3-1-2. Davide probabilmente parte come favorito, ma pure l’ex Atalanta darà il massimo per conquistarsi spazio.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it