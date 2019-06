Calciomercato Milan, sondaggi per Ceballos e Kovacic. Confermato l’interesse per Kabak e Andersen.

Il Milan giovedì ha fatto un blitz in Spagna con i propri dirigenti, non è un mistero. Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara hanno incontrato il Real Madrid. Un colloquio sia istituzionale che per valutare alcune opportunità di calciomercato.

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha confermato che Daniel Ceballos piace molto. Il Milan ha fatto un sondaggio, ma il giocatore ha una valutazione alta da 45-50 milioni di euro. Bisogna vedere se ci sarà un’apertura per questa difficile operazione. Sondato pure Mateo Kovacic, rientrato al Real Madrid dopo il prestito al Chelsea. Forse complicato ottenere il centrocampista a titolo temporaneo, dopo che i blancos lo hanno già ceduto con la stessa formula nella passata stagione. La preferenza è per una cessione a titolo definitivo. Il Diavolo è orientato a proporre solo con un prestito con diritto di riscatto.

Confermato l’interesse per Ozan Kabak, difensore centrale turco dello Stoccarda. Ma il preferito di Marco Giampaolo resta Joachim Andersen della Sampdoria. Comunque il Milan è concentrato soprattutto sul centrocampo in questo momento. Come già detto in precedenza, quello di Dennis Praet è un nome forte. Il belga è un giocatore che Giampaolo vorrebbe nella sua squadra, dopo averlo allenato a Genova nelle ultime stagioni.

