Calciomercato Milan: la Roma vuole blindare Lorenzo Pellegrini. Mister Fonseca punta sul giovane centrocampista e attende una risposta sul futuro.

Il Milan ha messo nel mirino diversi centrocampisti nel corso di questa fase iniziale di calciomercato. Tra questi c’è anche il giovane e talentuoso Lorenzo Pellegrini, di proprietà della Roma.

I rossoneri potrebbero anche avvalersi di una clausola rescissoria da 30 milioni di euro. La Roma stessa deve forzatamente fare cassa per evitare sanzioni per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario e non è escluso il centrocampista possa essere l’indiziato principale per tale strategia economica. Fino a qualche giorno fa le indiscrezioni erano quelle di un Milan decisamente interessato, che potrebbe anche avvalersi dell’aiuto di Ricky Massara: il prossimo direttore sportivo rossonero viene proprio dalla Roma e conosce molto bene strategie e magagne del club di Trigoria.

Roma-Pellegrini: proposta di rinnovo



La situazione è rimasta simile anche oggi, anche se dal Corriere dello Sport in edicola stamane sono emerse indiscrezioni contrastanti con quanto scritto sopra. La Roma vuole blindare il proprio centrocampista, e mister Fonseca vuole affidargli le chiavi del centrocampo. E anche le intenzioni del calciatore sarebbero quelle di rimanere in giallorosso, dopo essere cresciuto proprio nel vivaio…

Che gli ultimi scossoni in casa romanista, con l’addio e le parole di Francesco Totti, possano avere creato dubbi nel calciatore, è un’opzione da non escludere. Il Milan potrebbe anche approfittare di questa situazione.

Dal canto suo la Roma vuole proporgli un ricco rinnovo di contratto: 3 milioni di euro l’anno fino al 2023. Un ingaggio da grande giocatore. La palla ora passa in mano, o nei piedi, di Pellegrini. Deve decidere cosa voler fare da grande. Se il giocatore firmerà il rinnovo, sarà eletto vice-capitano della Roma (il capitano è Florenzi attualmente) e verrà eliminata anche la clausola rescissoria.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

