MILAN NEWS – Dopo le ufficialità arrivano anche le prime parole di Marco Giampaolo come nuovo allenatore del Milan, al termine di una lunga trattativa conclusa, come ipotizzabile, nel miglior modo possibile.

Il tecnico nativo di Bellinzona ha rilasciato la sua prima intervista ufficiale ai canali tematici rossoneri, per spiegare il suo stato d’animo e la sua voglia di cominciare la nuova avventura alla guida di una squadra storica e prestigiosa ma con la necessità di rilanciarsi in un progetto innovativo. E chi meglio di Giampaolo, allenatore senza fronzoli che ha fatto tanta gavetta e ha impostato sul bel gioco la sua carriera?

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan, LEGGI QUI.

News Milan, Giampaolo freme: il raduno a Milanello sarà anticipato?

Nel corso della sua odierna intervista Giampaolo ha fatto intendere come sia intenzionato di iniziare a lavorare a Milanello prima del previsto, elogiando l’organizzazione del noto centro sportivo rossonero: “Sono ansioso anche di entrare dentro Milanello, ne ho sempre sentito parlare bene. Anticiperò la data del raduno di qualche giorno così per prendere confidenza”.

Il Milan così partirà con qualche giorno di anticipo per amalgamarsi al meglio con la filosofia dell’allenatore giuliano, che ovviamente non vede l’ora anche di debuttare a San Siro come tecnico di ‘casa’: “San Siro è un’emozione particolare sempre, è La Scala del calcio, è lo stadio più affascinante d’Italia, è sempre una grande emozione”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it