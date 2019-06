Calciomercato Milan: si muove anche Zvone Boban per accelerare gli accordi e portare Jordan Veretout in rossonero

Sfumato l’obiettivo Stefano Sensi, ormai vicinissimo all’Inter per una cifra di circa 30 milioni, le idee dei rossoneri per il centrocampo sono tutte su Jordan Veretout. La situazione è in continuo aggiornamento.

Nelle scorse settimane si parlava di una prima offerta del Milan, per cifre intorno ai 16 milioni più bonus. Adesso le cifre sono parecchio lievitate, complice anche l’arrivo di Rocco Commisso come nuovo proprietario del club. L’offerta inviata dai rossoneri è stata considerata insufficiente dalla Fiorentina. Controffensiva della Roma, fortemente interessata al giocatore, disposta a mettere sul piatto i 25 milioni di euro chiesti dalla viola.

Milan-Veretout: si muove Boban

Con 5 gol e 4 assist nell’ultima stagione, Veretout potrebbe essere un buon innesto per la mediana rossonera. Nel 4-3-1-2 di mister Giampaolo, può fare il vertice basso ma anche la mezzala. Considera finita la sua esperienza alla Fiorentina, i rossoneri puntano su di lui, ma attenzione alla Roma, più defilato il Napoli.

Aggiornamenti da Alfredo Pedullà, che sul proprio sito scrive che anche Zvonimir Boban si è mosso nella tarda mattinata per Veretout, chiedendo un appuntamento urgente per arrivare a tutti gli accordi. Appuntamento ora non possibile perché l’agente Mario Giuffredi non è in Italia. Se anche il nuovo Chief Football Officer del Milan si muove, appare chiaro per i rossoneri il francese sia una priorità.

“Il Milan – si legge – ha preannunciato la volontà di voler chiudere, pareggiando l’offerta della Roma anche per quanto riguarda le garanzie di un adeguamento importante in caso di qualificazione alla prossima Champions”. Lunedì alle 13 è previsto un summit con la Roma (che potrebbe mettere Karsdorp come contropartita). Mentre il Napoli se non cede un centrocampista è fuori da giochi, pur avendo raggiunto una totale intesa con il francese sull’ingaggio.

Non c’è nessuna intenzione da parte del Milan di cedere alla concorrenza e vuole essere tenuto informato sulla questione. L’intenzione è quella di regalare Veretout a Giampaolo, senza troppe aste e problemi vari. Le mosse di Boban potrebbero essere decisive per convincere il giocatore e anticipare le mosse della concorrenza per chiudere con la Fiorentina.

