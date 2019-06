Calciomercato Milan: Gianluigi Donnarumma può lasciare i rossoneri, ma Raiola e i dirigenti rossoneri studieranno il da farsi il mese prossimo.

Si continua a parlare della possibilità di un’addio di Gianluigi Donnarumma nel corso di questa estate. Dopo la clamorosa faccenda legata al rinnovo nell’estate 2017, adesso il caso sembra rientrato e il portiere ha riacquistato la fiducia dei tifosi e nei propri mezzi.

Ma attenzione che con il nuovo cambio di proprietà (avvenuto in realtà la scorsa estate, ma non c’era margine per trattative come queste) e soprattutto con i nuovi dirigenti arrivati, tutto può cambiare. Il Milan potrebbe fare una plusvalenza clamorosa cedendo Gigio, considerando che per meno di 50 milioni di euro difficilmente ci sarà una cessione. L’impatto sul bilancio del Milan in caso di cessione di Donnarumma sarebbe parecchio interessante.

E di per sé già questa cifra è abbastanza bassa rispetto ai prezzi che girano sul mercato in questi ultimi anni. Basti pensare a Kepa (24 anni) pagato 80 milioni dal Chelsea la scorsa estate, con meno esperienza e addirittura meno giovane di Gigio.

Donnarumma: a luglio assalto di PSG e Man Utd

Secondo Il Corriere della Sera, non c’è fretta per Milan e Mino Raiola di intavolare una trattativa per l’addio. Al momento le priorità, per entrambe le parti, sono altre. Il mese prossimo potrebbe riscaldarsi pesantemente la faccenda legata al possibile addio di Donnarumma.

Gigio guadagna uno sproposito, 6 milioni di euro che, sappiamo bene come sono stati ottenuti. Sfruttando le abilità di Raiola e giocando sul passaggio di proprietà ai cinesi che non potevano certo esordire perdendo a zero uno dei giocatori con la valutazione più alta della rosa.

-> Per seguire il calciomercato Milan, CLICCA QUI <-

Visto l’addio di Buffon, il PSG potrebbe essere alla ricerca di un nuovo portiere. Attualmente in rosa c’è Alphonse Areola (26 anni), che ha giocato titolare nel corso della stagione. Inoltre dovrebbe tornare Kevin Trapp (28 anni) dal prestito all’Eintracht Francoforte. Certamente due portieri non giovanissimi, ma sicuramente esperti che possono ancora essere utili alla causa.

Ma attenzione anche al Manchester United, che potrebbe lasciar partire David De Gea dopo la stagione negativa dello spagnolo. A quel punto servirebbe un top player per i Diavoli Rossi e sul panorama mondiale ci sono pochi portieri del livello di Gigio.

Non c’è fretta. Donnarumma intanto si gode le vacanze. Mino Raiola sta provando a piazzare alcuni suoi tesserati in giro per l’Europa, e la dirigenza del Milan studia tutte le possibilità per rinforzare al meglio la rosa.

Ricordiamo sempre che in porta ci si potrà affidare al giovane Alessandro Plizzari, un anno più giovane di Gigio, ma che già ha dato grandi dimostrazioni di essere un portiere di livello con l’Italia Under-20. Attualmente in rosa c’è ancora Pepe Reina, che potrebbe fare da chioccia proprio per Plizzari. Ma staremo a vedere come si evolverà la situazione da qui alle prossime, calde, settimane.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it