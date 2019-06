CALCIOMERCATO MILAN – Il fatto che il Milan debba ricomporre il proprio centrocampo quasi da campo dopo l’ultima stagione è un fatto ormai più che noto.

I rossoneri sono alla ricerca di elementi che possano essere idonei e perfetti per il 4-3-1-2 di Marco Giampaolo, il cosiddetto modulo a ‘rombo’ che il neo tecnico rossonero ama sviluppare da molti anni. Urgono dunque rinforzi in mediana: dopo l’acquisto di Rade Krunic, visto più come alternativa che come titolare della prossima stagione, il Milan sta insistendo su un paio di piste eccellenti.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan, LEGGI QUI.

Calciomercato Milan, si tenta il doppio colpo Ceballos-Veretout

Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, la dirigenza del Milan nelle prossime ore è pronta ad andare all’assalto di due centrocampisti di alto livello e con le qualità giuste per far bene nella rosa milanista: il primo è Dani Ceballos, calciatore spagnolo del Real Madrid. C’è già stata una chiacchierata tra Maldini, Boban ed i responsabili del mercato ‘blancos’ giorni fa, con il Milan pronto a chiedere il giovane centrocampista in prestito. L’idea è quella di arrivare a Ceballos con una formula temporanea inserendo bonus e diritto di riscatto, così da poter dilazionare il pagamento senza far storcere il naso al Fair Play Finanziario.

L’altra opzione porta a Jordan Veretout: sembrava che la Roma fosse in pole per il duttile centrocampista della Fiorentina, ma ieri il Milan ha pareggiato l’offerta avvicinandosi ai 25 milioni di euro richiesti dai viola. L’accordo con il giocatore sembra essere già stato trovato, ora starà al francese classe ’93 decidere cosa fare da grande. Due colpi che arricchirebbero non poco la linea mediana di mister Giampaolo, il quale ha richiesto proprio centrocampisti con queste caratteristiche: dinamici, tecnicamente validi, abili a giocare sia davanti alla difesa come eventuali registi sia in posizioni più laterali.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it