Calciomercato Milan: idea scambio fra Veretout e Kessie, su Ceballos spunta il Napoli.

Il calciomercato del Milan è ormai entrato nel vivo. Sfumato Stefano Sensi, che andrà al Sassuolo per una cifra complessiva di 30 milioni, ora l’obiettivo numero uno è Jordan Veretout, considerato perfetto per lo stile di gioco di Marco Giampaolo.

In questo fine settimana la società rossonera avrebbe dovuto chiudere. Invece c’è stato il forte inserimento della Roma, che ha trovato subito l’accordo col giocatore a 2,5 milioni. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Sportmediaset, Paolo Maldini avrebbe pareggiato quest’offerta e il calciatore pare preferire il Milan. Ma c’è da trovare l’accordo con la Fiorentina: come spiega il giornalista Claudio Raimondi, l’ultima idea sarebbe uno scambio con Franck Kessie con conguaglio a favore dei rossoneri. L’ivoriano piace a Vincenzo Montella ed è sul mercato. Secondo noi è un’ipotesi difficile: il Diavolo deve far cassa in qualche modo e il centrocampista ex Atalanta può portare ad una plusvalenza. Piace in Premier League. La viola per Veretout chiede 25 milioni.

Calciomercato Milan, Torreira costa 40 milioni

Altre manovre del Milan secondo Sportmediaset. Si continua a sognare Lucas Torreira, il regista perfetto per il gioco di Giampaolo. Non è un caso se proprio con lui alla Sampdoria ha fatto il salto di qualità, fino a diventare il perno di un club storico come l’Arsenal. Ma a lui piacerebbe tornare in Italia e questa possibilità lo stuzzica. C’è un problema: costa 40 milioni. Elliott Management pare disposto ad un sacrificio, ma sono ancora in corso l valutazioni. Dani Ceballos è l’altro obiettivo: gli osservatori lo hanno visto a Bologna agli Europei Under 21, il Milan ha chiesto il prestito al Real Madrid, ma ora spunta anche il Napoli (il ragazzo piace molto a Carlo Ancelotti). Per quanto riguarda la difesa, Frederic Massara proverà a chiudere per Ozan Kabak dello Stoccarda (rossoneri disposti a pagare la clausola da 15 milioni): il Liverpool non ha ancora abbassato le richieste per Dejan Lovren, altro obiettivo.

