CALCIOMERCATO MILAN – Pare proprio che il Milan abbia scelto il suo rinforzo ideale per la difesa del futuro, il tanto atteso quarto centrale che andrà a completare il pacchetto difensivo in vista della nuova stagione.

I rossoneri puntano forte su Ozan Kabak, giovanissimo stopper dello Stoccarda di origine turca, abile ad imporsi nonostante i soli 19 anni di età in un campionato complesso come la Bundesliga tedesca. Vero è che la sua squadra è retrocessa al termine dell’ultima annata, ma Kabak ha avuto il merito di farsi notare tra i più brillanti e talentuosi elementi della formazione sveva.

Calciomercato Milan, i rossoneri accelerano per Kabak

Come detto il Milan sembra aver scelto di virare forte su Kabak, calciatore che vanta tutti i parametri giusti richiesti dal club rossonero: età molto verde, costo del cartellino tutt’altro che elevato, fisicità e tanta rapidità nelle rincorse a campo aperto. Insomma il prototipo del difensore moderno, con una buona esperienza europea alle spalle in Germania.

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal tweet del giornalista Nicolò Schira (gasport) il Milan sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria da 15 milioni di euro e avrebbe anche pronta l’offerta contrattuale per Kabak: 1 milione netto più bonus per cinque stagioni, con stipendio destinato a salire di anno in anno. C’è ottimismo in casa rossonera per questa trattativa che consegnerebbe immediatamente il sostituto di Cristian Zapata, ma c’è ancora da attendere: entro 48 ore è attesa la risposta di Kabak e del suo entourage, che sta valutando tutte le proposte ed i sondaggi recenti.

Cresce la fiducia del #Milan per Ozan #Kabak. Rossoneri pronti a pagare la clausola rescissoria da 15 milioni per strapparlo allo #Stuttgart. Offerto quinquennale da 1 milione netto più bonus a salire al centrale classe 2000, che entro 48 ore darà una risposta. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) 23 giugno 2019

